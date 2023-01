Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) KORREKTUR: Biberach - Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher in Biberach fest

Ulm (ots)

(Geschlecht und Alter der Verdächtigen korrigiert.)

Am Sonntagmorgen wurde die Polizei über einen Einbruchsalarm an einer Tankstelle in der Riedlinger Straße verständigt. Die anfahrenden Polizeistreifen konnten zwei flüchtende Personen feststellen und festnehmen. Es stellte sich der Verdacht heraus, dass eine 22-Jährige und ein 26-Jähriger Mann zuvor die Glastür der Tankstelle mit einem Stein eingeschlagen und Waren aus der Tankstelle entnommen hatten. Die beiden vorläufig Festgenommenen sehen nun Anzeigen entgegen. Sie kamen wieder auf freien Fuß. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen.

