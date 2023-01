Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto beschossen

In Heidenheim ist zum Jahreswechsel ein Auto beschädigt worden.

Der VW parkte von Freitagabend bis Montagfrüh auf einem Parkplatz an der Fuchssteige. Am Montag bemerkte der Eigentümer den Schaden. In den Tagen zuvor muss jemand mit einer Luftdruckwaffe das Auto beschossen haben. Fahrertür und Kotflügel waren beschädigt, das Fenster der Fahrertür gesplittert. Die Heidenheimer Polizei ermittelt jetzt und sucht den Verursacher des Schadens (Hinweis-Telefon: 07321/3220).

Wird jemandem etwas beschädigt, so verfolgt die Polizei nicht nur die Verursacher sondern hilft den Opfern mit ihren Ermittlungen auch, deren Schaden ersetzt zu bekommen. Hier können auch Zeugen helfen. Mit ihrer "Aktion Tu was" ermutigt die Polizei Zeugen, richtig zu handeln: www.aktion-tu-was.de.

