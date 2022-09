Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Wohnungseinbruch

Rucksack entwendet

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (1. September 2022) gegen 22:30 Uhr gelangte ein unbekannter Täter durch das Öffnen eines in Kipp-Stellung stehenden Fensters in eine Wohnung an der Straße Am Bahnhof. Der 45-jährige Bewohner bemerkte den Unbekannten und sprach ihn an, woraufhin dieser die Wohnung fluchtartig verließ. Entwendet wurde ein Rucksack mit Smartphone, Ausweisen und Bankkarte. Der Einbrecher war 175-180 cm groß, hatte eine kräftige Statur, mittellange Haare und trug einen schwarzen Pullover und eine kurze Hose. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell