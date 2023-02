Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fenster mit Stein eingeworfen

Einbeck (ots)

Dassel; OT Markoldendorf (Kr.) 17.02.2023; 21:15 Uhr

Am Freitagabend, den 17.02.2023, warfen bislang unbekannte Täter Steine gegen zwei Fensterscheiben eines Wohnhauses in Markoldendorf. Die 79jährige Bewohnerin hatte am Abend aus dem Wohnzimmer heraus ein Klirren wahrgenommen und sofort vor dem Haus nachgeschaut. Da sie zunächst nichts feststellen konnte, hatte sie dem Geräusch keine weitere Bedeutung gewidmet. Am nächsten Morgen stellte ihr 81jähriger Ehemann fest, dass am Haus zwei Fensterscheiben, mit Steinen vom Grundstück, eingeworfen waren. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Die Polizei Einbeck/Dassel hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 oder 05564-999100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell