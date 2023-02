Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter E-Bike-Diebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 17.02.2023, 10:44 Uhr

Am Freitagvormittag, den 17.02.2023, wurden zwei bislang unbekannte männliche Personen dabei beobachtet, wie sie sich auf dem Grundstück der Deutschen Post in der Kolberger Straße an einem dort abgestellten E-Bike zu schaffen machten. Sie waren dabei das Faltschloss aufzuhebeln, mit dem das Rad gesichert war. Als sie den Beobachter bemerkten, flüchteten sie fußläufig auf der Kolberger Straße in Richtung Innenstadt und ließen das E-Bike zurück. Die beiden Männer seien dunkel gekleidet gewesen und trugen zur Tatausführung eine Maske oder Schal vor dem Gesicht. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu Tat und Täter machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

