POL-BO: Alkoholisierter Motorradfahrer (44) nach Alleinunfall schwer verletzt

Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt auf eine Tankstelle am Donnerstagabend, 8. September, in Bochum-Riemke hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Gegen 19.20 Uhr betrat der Täter die Tankstelle an der Herner Straße 403, bedrohte den Angestellten (58, aus Herne) mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend. Dank eines Zeugenhinweises ...

mehr