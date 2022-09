Polizei Bochum

POL-BO: Einladung an Medienvertreter: Präsentation der neuen Taser

Bochum, Herne, Witten (ots)

Die Polizei Bochum führt in Kürze Taser im Wach- und Wechseldienst ein. Medienvertreter werden zu einer Präsentation der Geräte am 23. September nach Bochum eingeladen.

Derzeit laufen interne Schulungsmaßnahmen, bei denen die Polizistinnen und Polizisten in Bochum, Herne und Witten den Umgang mit den Distanz-Elektroimpulsgeräten (DEIG) erlernen. In wenigen Wochen beginnen die ersten Beamtinnen und Beamten damit, die Geräte im Einsatz mitzuführen. Die Taser können dann in erforderlichen Situationen eingesetzt werden.

Um Journalistinnen und Journalisten das neue Einsatzmittel vorzustellen, lädt die Polizei zu einer Präsentation am Freitag, 23. September, um 12 Uhr am Polizeipräsidium Bochum (Uhlandstraße 35) ein. Einsatztrainer der Polizei werden in diesem Rahmen die Technik der Taser erläutern, Inhalte des Einsatztrainings verdeutlichen und eine Taser-Schussabgabe demonstrieren. Sie stehen zudem für Fragen zur Verfügung.

Medienvertreter werden gebeten, sich über pressestelle.bochum@polizei.nrw.de anzumelden. Bitte melden Sie sich am Veranstaltungstag an der Pforte.

