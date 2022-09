POL-BO: Raubdelikt: Polizisten nehmen Tatverdächtigen fest

Bochum, Herne, Witten (ots) - Die Polizei Bochum führt in Kürze Taser im Wach- und Wechseldienst ein. Medienvertreter werden zu einer Präsentation der Geräte am 23. September nach Bochum eingeladen. Derzeit laufen interne Schulungsmaßnahmen, bei denen die Polizistinnen und Polizisten in Bochum, Herne und Witten den Umgang mit den Distanz-Elektroimpulsgeräten ...

