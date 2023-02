POL-WHV: Räuberischer Diebstahl auf Verbrauchermarkt

Bockhorn (ots) - Am Montag gegen 13:35 Uhr befuhr eine 39-Jährige aus Zetel mit ihrem PKW die B 437 aus Bockhorn in Richtung Neuenburg und kam von nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr PKW prallte gegen Strauchwerk und kam in einem Graben zum Stillstand. Dabei wurde die 39-Jährige leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW erlitt einen Totalschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

