POL-WHV: Ohne Versicherungsschutz mit einem E-Scooter in Zetel unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 23-Jährigen ein

Varel (ots) - In der Zeit von Samstag bis Sonntag kam es in Varel zu vier PKW-Aufbrüchen: In der Dangaster Straße schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in einer Auffahrt stehenden PKW ein und entwendeten eine unter dem Beifahrersitz liegende Handtasche. Im Buschgastweg schlugen unbekannte Täter ebenfalls die Seitenscheibe eines abgestellten PKW ein und entwendeten eine im Inneren liegende Geldbörse sowie ...

mehr