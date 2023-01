Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: PKW-Aufbrüche in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

In der Zeit von Samstag bis Sonntag kam es in Varel zu vier PKW-Aufbrüchen: In der Dangaster Straße schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in einer Auffahrt stehenden PKW ein und entwendeten eine unter dem Beifahrersitz liegende Handtasche. Im Buschgastweg schlugen unbekannte Täter ebenfalls die Seitenscheibe eines abgestellten PKW ein und entwendeten eine im Inneren liegende Geldbörse sowie Kopfhörer. Bei einem im Dreschenweg abgestellten PKW wurde die hintere Seitenscheibe eingeworfen und eine hinter dem Fahrersitz liegende Handtasche entwendet. Im Steinbrückenweg blieb es hingegen bei einem versuchten Diebstahl, da nach Einwerfen einer Seitenscheibe eines PKW kein Diebesgut erlangt werden konnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei warnt immer wieder davor, Gegenstände beim Verlassen im Fahrzeug zu belassen und rät ausdrücklich: - Lassen Sie keinerlei Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. - Auch Behältnisse, die für den Eigentümer wertlos erscheinen, könnten das Interesse von Straftätern wecken. - Beachten Sie, dass für solche Pkw-Aufbrüche oft nur kurze unbeobachtete Momente zur Tatbegehung ausreichen! - Bieten Sie den Tätern keine Gelegenheiten und sichern Sie Ihr Eigentum!

