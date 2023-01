Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Aufbruch in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Sonntag im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 16.05 Uhr die hintere Scheibe eines auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße Ecke Mitscherlichstraße parkenden roten Pkw VW Polo auf und entwendeten eine Geldbörse samt Inhalt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei warnt immer wieder davor, Gegenstände beim Verlassen im Fahrzeug zu belassen und rät ausdrücklich: - Lassen Sie keinerlei Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. - Auch Behältnisse, die für den Eigentümer wertlos erscheinen, könnten das Interesse von Straftätern wecken. - Beachten Sie, dass für solche Pkw-Aufbrüche oft nur kurze unbeobachtete Momente zur Tatbegehung ausreichen! - Bieten Sie den Tätern keine Gelegenheiten und sichern Sie Ihr Eigentum!

