Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 27.01.2023 bis 29.01.2023:

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall:

26441 Jever, Bundesstraße 210, 27.01.2023, 16.25 Uhr Eine 24-jährige Frau befährt die B210 in Richtung Wittmund und nimmt die Ausfahrt Jever-West (Wiefels). Dort übersieht sie einen vorausfahrenden, verkehrsbedingt wartenden Pkw und fährt auf diesen auf. Bei dem Zusammenstoß werden beide Fahrzeuge leicht beschädigt.

Verkehrsunfall:

26434 Wangerland, L810, Pakenser Altendeich, 28.01.2023, 09.00 Uhr Ein 51-jährige Mann befährt mit seinem Pkw die Straße Pakenser Altendeich, aus Richtung Horumersiel kommend, in Fahrtrichtung Hooksiel. Beim Kreisverkehr gerät er mit seinem Fahrzeug infolge starker Sonnenblendung zu weit nach links und prallt dort gegen ein Verkehrsschild. Dabei entstehen am Pkw, sowie am Verkehrsschild und der Verkehrsinsel leichte Sachschäden.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort: 26441 Jever, Dannhalmsweg, 28.01.2023, 10.00 Uhr Beim Rangieren mit seinem Transporter touchiert ein 42-jähriger Mann einen ordnungsgemäß geparkten Kleinbus und beschädigt diesen. Der Verursacher steigt aus seinem Fahrzeug aus und hinterläßt an dem beschädigten Kleinbus einen handgeschriebenen Zettel, was so nicht ausreichend ist. Anschließend entfernt er sich von der Unfallstelle, ohne die weiteren Feststellungen zu ermöglichen. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs: 26434 Wangerland, Westrum, 28.01.2023, 06.35 Uhr Ein 38-jähriger Mann befährt im Wangerland die Straße Westrum, über die Ortschaft hinaus, in eine Art asphaltierten Feldweg. Dort kommt er infolge seiner alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralles wird der Pkw stark beschädigt. Der Fahrer wird vorsorglich mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wird festgestellt, dass der Mann eine Atemalkoholkonzentration von 1,48 Promille aufweist. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort: 26452 Sande, Hauptstraße, 28.01.2023, 18.30 Uhr Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet, wie der Pkw einer 81-jährigen Frau einen ordnungsgemäß am Fahrbahn geparkten Pkw touchiert und diese anschließend die Fahrt fortsetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Unfallverursacherin kann wenig später ermittelt werden. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Diebstahl einer Gartenskulptur:

Jever, Theodor-Eilers-Straße Im Zeitraum vom 27.01.2023, 22.30 Uhr bis 28.01.2023, 15.00 Uhr, entwenden unbekannte Täter von einem Grundstück eine steinerne Gartenskulptur in Form eines Löwen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Jever unter 04461-92110.

Sachbeschädigung an Schaukasten der Dorfgemeinschaft Waddewarden: Im Zeitraum vom 27.01.2023, 13.00 Uhr bis 28.01.2023, 09.50 Uhr, wird der im Bereich der Bushaltestelle in der Hooksieler Straße aufgestellte Schaukasten der Dorfgemeinschaft von unbekannten Tätern beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Wangerland unter 04463-808910.

Sachbeschädigung:

Am Samstag, dem 28.01.2023, gegen 04.03 Uhr, stellt eine Funkstreifenbesatzung eine stark beschädigte Skulptur am Alten Markt in Jever fest. Diese wurde vermutlich zuvor von unbekannten Tätern aus ihrer Verankerung gerissen und ist bei dem Aufprall auf den Boden entsprechend beschädigt worden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Jever unter 04461-92110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell