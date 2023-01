Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - Polizei sucht Verursacher und eine Zeugin

Varel (ots)

Heute ereignete sich gegen 07.50 Uhr an der Kreuzung Neue Straße/Bgm.-Heidenreich ein Verkehrsunfall, bei dem ein auf der Abbiegespur in Richtung Rathaus befindlicher PKW leicht zurückrollte und gegen das dahinterstehende Fahrzeug stieß. Die beiden Fahrzeugführer verständigen sich darauf an, von der Unfallstelle zu einem nahegelegenen Parkplatz zu fahren. Während die geschädigte Fahrzeugführerin auf diesen Parkplatz fuhr, setzte der Verursacher mit seinem Pkw der Marke Mercedes Benz seine Fahrt fort, ohne dass die für einen Personalienaustausch erforderlichen Daten erhoben werden konnten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Als Zeugin wird in diesem Zusammenhang weiterhin eine Frau gesucht, die sich zum Zeitpunkt des Unfalles in einem grauen PKW neben den beiden beteiligten Fahrzeugen befunden haben soll. Sie wird gebeten sich ebenfalls bei der Polizei in Varel zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell