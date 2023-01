Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am Donnerstag, den 26.01.23, kam es gegen 13.30 Uhr in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Demnach befuhr ein LKW die Jeversche Landstraße aus Richtung Sillenstede kommend in Richtung Jever, als ihm ein LKW mit einem daran befindlichen Anhänger touchierte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer des LKW-Gespanns die Fahrt in Richtung Sillenstede fort. Da an dem geschädigten LKW der linke Außenspiegel beschädigt wurde, geht die Polizei davon aus, dass möglicherweise auch an dem entgegenkommenden LKW ein entsprechender Schaden vorhanden ist. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 98493-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell