POL-WHV: Gewaltprävention - Aktionstage in den Grundschulen zum Thema Notwehr - und Selbstverteidigung für Kinder

Varel (ots)

In den Grundschulen in Varel und der friesischen Wehde finden derzeit Aktionstage zum Thema "Notwehr und Selbstverteidigung" statt. Ein gewaltsamer Übergriff ist eine Ausnahmesituation, besonders für Grundschulkinder. Damit bereits Kinder lernen, wie sie sich in solchen Ausnahmesituationen verhalten sollten, wurden Kurse in den Grundschulen angeboten und organisiert. Schüler spielten dabei verschiedene Angriffsszenarien durch und übten, welche Handgriffe dabei helfen, sich effektiv zu wehren und aus dem Griff einer fremden Person zu befreien. Hierbei durften die Schüler auch einmal zuschlagen oder treten. Ein Tritt an das Schienbein oder in den Unterleib sind hierbei feste Bestandteile des Kurses von Uwe Plois, Jiu-Jitsu Fachübungsleiter und Trainer des JV Bockhorn, der die Kurse in Zusammenarbeit mit seiner Frau Anke leitete. Zu Beginn noch etwas vorsichtig, wurden die Kinder im Laufe der Schulung immer selbstsicherer. Bei den verschiedenen Übungen sollten Schüler sich entscheiden, wo sie sich im Falle eines Angriffs Schutz suchen würden. Es spielten hierbei u.a. die sog. STOP Regel, internationale Hilfezeichen, das eigene Schutz-Passwort und Täterbeschreibungen eine wichtige Rolle. Am gestrigen Tag, 25.01.23, nahm der Präventionsbeauftragte der Polizei Varel, Eugen Schnettler, in der Grundschule Hafenschule an zwei Terminen teil und zeigte sich beeindruckt: "Die Kinder wirken selbstbewusster und gestärkt nach diesen Kursen. So treten sie auch auf dem Schulweg fremden Personen gegenüber sicherer auf, meint Eugen Schnettler und unterstützt diese Aktion gerne.

