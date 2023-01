Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren unter Alkoholeinfluss in Zetel

Zetel (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 25.01.23, fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Urwaldstraße in Höhe des Ortseinganges Zetel ein auf dem Fahrradweg mit einem E-Scooter in Schlangenlinien fahrender junger Mann auf. Noch bevor eine Ansprache erfolgen konnte, stürzte dieser auf den Fahrradweg. Der 17-Jährige aus Bockhorn stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,78 Promille. Nach einer Blutprobenentnahme in der Wache in Varel wurde er anschließend in die Obhut seiner Mutter übergeben. Bei dem Sturz blieb er unverletzt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell