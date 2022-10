POL-OS: Bad Rothenfelde: Diebstahl eines Quads

Bad Essen (ots) - Bereits in der vergangenen Woche kam es auf einer Baustelle am Hallenbad in Bad Essen zum Diebstahl eines mobilen Kompressors. In der Zeit von Mittwochmittag (12.10.) bis Donnerstagmorgen (13.10.) entwendeten Unbekannte einen Kraftfahrzeuganhänger mit aufgebautem Baukompressor. Der Anhänger wurde zuletzt mit dem Kennzeichen HH-KL9978 geführt, es handelt sich um eine Maschine des Herstellers "Atlas". ...

mehr