POL-OS: Hasbergen: Brand eines Strohlagers

Bad Iburg (ots) - Am Montagnachmittag sind Unbekannte in eine Doppelhaushälfte am Fasanenweg eingebrochen. Zwischen 15:50 Uhr und 18:50 Uhr gelangten die Täter auf unbekannte Weise in das Gebäude in der Nähe der Osnabrücker Straße und durchwühlten im Innern sämtliche Räume. Mit einem Diebesgut von insgesamt ...

mehr