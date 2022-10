Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Tageswohnungseinbruch am Fasanenweg - die Polizei sucht Zeugen

Bad Iburg (ots)

Am Montagnachmittag sind Unbekannte in eine Doppelhaushälfte am Fasanenweg eingebrochen. Zwischen 15:50 Uhr und 18:50 Uhr gelangten die Täter auf unbekannte Weise in das Gebäude in der Nähe der Osnabrücker Straße und durchwühlten im Innern sämtliche Räume. Mit einem Diebesgut von insgesamt 650EUR Bargeld machten sich die Täter wenig später aus dem Staub. Die Polizei aus Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter 05401/83160 zu melden.

