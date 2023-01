Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Verbrauchermarkt-Parkplatz in Schortens- Zeugen gesucht!

Schortens (ots)

Am Samstag, 21.01.23, zwischen 18:00 -19:00 Uhr, kam es auf dem LIDL-Parkplatz in Schortens zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter Pkw Daimler-Benz, Farbe Grau, wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken beschädigt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Schortens unter 04461-9849330 in Verbindung zu setzen.

