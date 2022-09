Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehr als doppelt so schnell in einer 50er Zone außerhalb der geschlossenen Ortschaft

Mechernich (ots)

Gestern (06.09.2022) raste ein 21-jähriger Euskirchener mit seinem PKW in die Messstelle der Euskirchener Polizei an der Landstraße 61 in Mechernich. Dort gilt Tempo 50. Die gemessene Geschwindigkeit nach Abzug der Toleranz betrug 104 km/h. Leider toppte ein 19 Jähriger diesen Wert noch wenige Minuten später und wurde mit 107 km/h angehalten. Beide Männer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 480,- Euro sowie einen Monat Fahrverbot. Weiterhin wird die Fahrerlaubnisbehörde wegen der erheblichen Überschreitungen in Kenntnis gesetzt. Diese behält sich weitergehende Maßnahmen vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell