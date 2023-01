Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Per Dating-Portal in die Falle gelockt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Duisburg (ots)

In der vergangenen Woche hatte Duisburger Ermittler eine Online-Anzeige erreicht, in der ein 48-jähriger Mann davon berichtete, dass er in der Nacht zum 9. Januar auf einem Supermarktparkplatz an der Kulturstraße ausgeraubt worden war. Dank umfangreicher Ermittlungen ging den Beamten ein 18-Jähriger ins Netz, der im Verdacht steht, an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein.

Hier der Fall im Detail:

Unter dem Vorwand eines Dates mit sexuellen Dienstleistungen verabredete sich einer der insgesamt vier Tatverdächtigen mit einem ahnungslosen Mann aus dem Märkischen Kreis.

Vor Ort führte dieser den 48-Jährigen auf einen dunklen Weg. Dort trafen beide auf drei weitere Tatverdächtige, die den Mann festhielten, zu Boden drückten und gemeinsam ausraubten. Die Angreifer erbeuteten Bargeld, ein Handy, Air Pods, eine Smartwatch, ein Portemonnaie, Autoschlüssel und überwiesen mit einem Smartphone einen niedrigen vierstelligen Betrag auf ein Konto.

Unter anderem über die Überweisung kamen die Ermittler der Duisburger Kriminalpolizei auf die Spur eines 18-Jährigen aus Wanheimerort, der Inhaber des Kontos ist. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten mehrere Mobiltelefone, Fahrzeugdokumente, drei Fahrzeugschlüssel, AirPods und einen silbernen Revolver. Die Ermittler stellten alle Gegenstände sicher und arbeiten derzeit noch daran, sie weiteren Straftaten zuzuordnen.

Gegen den 18-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor, den die Staatsanwaltschaft Duisburg zuvor wegen des dringenden Tatverdachts eines schweren Raubes und weiterer Taten beim Gericht beantragt hatte. Die Beamten nahmen den Duisburger fest. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Weil die Identität der drei Komplizen derzeit noch nicht geklärt ist, sucht das Kriminalkommissariat 13 nach Zeugen.

Die Ermittler fragen:

- Wer hat in der Nacht vom 8. auf den 9. Januar in der Nähe des Netto-Supermarktes an der Kulturstraße die Tat gesehen oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

