Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Polizei fahndet mit Fotos nach Tankstellen-Räubern

Duisburg (ots)

Über das Fahndungsportal der Polizei NRW(https://polizei.nrw/fahndung/96332) sucht die Duisburger Kripo nach Hinweisen aus der Bevölkerung zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im Sommer letzten Jahres.

An einem Freitagabend im August 2022 (19. August, gegen 20:55 Uhr) hatten zwei Unbekannte mit einem Messer die beiden Mitarbeiterinnen (52 und 75) einer Tankstelle an der Düsseldorfer Landstraße in Höhe B288 überfallen. Mit Bargeld und Zigaretten als Beute flüchteten die Täter in Richtung der Straße "Am Heidberg" (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5302414 ).

Die Ermittlungen führten bisher nicht zur Identifizierungen von Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und fragt, wer die Personen oder die Kleidung auf den Fotos wiedererkennt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

