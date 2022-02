Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220218.4 Schafstedt: Erster Tag "ohne" endet am Baum

Schafstedt (ots)

Am Donnerstagabend endete die Fahrt eines Fahranfängers in Schafstedt an einem Baum. Für den jungen Mann war es der erste Tag ohne begleitetes Fahren, der glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen endete.

Um 18.30 Uhr war der 18-Jährige in einem Opel auf der Landesstraße 175 aus Richtung Tensbüttel-Röst in Richtung Schafstedt unterwegs. Auf der Strecke verlor der Heranwachsende aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelnder Fahrpraxis die Kontrolle über seinen Wagen und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier drehte sich das Auto auf der weichen Bankette und schleuderte schließlich mit der Fahrerseite gegen einen massiven Baum.

An dem Opel entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro, der Insasse erlitt leichte Verletzungen, die Besatzung eines Rettungswagens versorgte ihn.

Merle Neufeld

