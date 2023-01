Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: 49-Jähriger bei Handyverkauf überfallen

Duisburg (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei sucht Zeugen für einen Überfall, bei dem ein Räuber einem 49-Jährigen bei einem Handyverkauf mit Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Der Duisburger hatte ein Samsung-Handy über Ebay zum Verkauf angeboten und sich am Montag (16. Januar, gegen 20 Uhr) mit einem Interessenten auf einem Garagenhof an der Lindenstraße verabredet. Als beide Männer aufeinander trafen, sprühte der Unbekannte dem 49-Jährigen sofort Pfefferspray ins Gesicht und entriss ihm das Handy. Damit flüchtete der Täter dann in Richtung Friedhofsallee. Der Duisburger folgte ihm, konnte aber nur noch sehen, dass der Räuber auf der Beifahrerseite in ein Auto stieg, das dann sofort wegfuhr. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

