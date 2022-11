Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.11.2022.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in ein Restaurant ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße, 31.10.2022, 15:00 Uhr-01.11.2022, 09:30 Uhr.

Die unbekannten Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang durch die Zugangstür und gelangten auf diese Weise in das Objekt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts erbeutet. Es entstand jedoch ein Schaden in einer niedrigen dreistelligen Höhe. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 24.10.2022, 16:00 Uhr-01.11.2022, 08:00 Uhr.

Die unbekannten Täter hatten vermutlich mittels eines Steines mehrere Fensterscheiben am Schulgebäude eingeworfen und hierbei einen Schaden von mindestens 1.000 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 entgegen.

Mehrere Fahrzeuge wurden durch Farbe beschädigt.

Salzgitter, Bad, Mahner Berg, Parkfläche, 31.10.2022, 12:00 Uhr-01.11.2022, 07:30 Uhr.

In mindestens acht Fällen hatten unbekannte Täter den Fahrzeuglack abgestellter Fahrzeuge mittels Farbe besprüht und hierbei einen Schaden in einer hohen vierstelligen Höhe verursacht. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell