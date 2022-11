POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 1. November 2022:

Salzgitter (ots) - Täter drangen in einen Gewerbebetrieb ein. Salzgitter, Berliner Straße, 31.10.2022, 15.30 Uhr-01.11.2022, 01.30 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang in einen Gewerbebetrieb. Nachdem gewaltsam auf ein Fenster eingewirkt wurde, konnten die Täter in die Räume gelangen. Im Tatverlauf wurde ein geringer ...

mehr