Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 1. November 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Kreis Wolfenbüttel: zwei Lebensmittelautomaten aufgebrochen

Montag, 30.10.2022, bis Dienstag, 01.11.2022

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden durch bislang unbekannte Täter zwei öffentlich aufgestellte Lebensmittelautomaten aufgebrochen. Zumindest aus einem Automaten wurde der darin befindliche Bargeldbetrag entwendet. Die Tatorte befanden sich in Kissenbrück, Hauptstraße, und in Wolfenbüttel, Neuer Weg. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell