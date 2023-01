POL-DU: Marxloh: Marihuana sichergestellt - Polizei fasst mutmaßliche Drogendealer

Duisburg (ots) - Unbekannte hatten es am Montagabend (16. Januar, gegen 17:30 Uhr) auf ein Geschäft am Kometenplatz abgesehen. Während ein Räuber im Laden mit einer Schusswaffe in der Hand eine 66-jährige Mitarbeiterin bedrohte und Geld forderte, stand der andere draußen Schmiere. Als die Frau nicht auf die Forderung des Täters einging, flüchtete das Duo ohne ...

