Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B248 Höhe Dögerode, Dienstag, 13.09.22, 17.55 Uhr KALEFELD (schw) - Am Dienstag, 13.09.22, 17.55 Uhr, befuhr eine 41-jährige Einbeckerin mit ihrem Pkw Dacia die K 616 aus Richtung Dögerode kommend in Richtung B248, um in der Folge auf diese in Richtung Echte einzubiegen. Beim Einbiegen auf die B 248 übersah die Einbeckerin den aus Richtung Seesen herannahenden Pkw Dacia, der von einer 36-jährigen Kalefelderin geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 6500,- EUR entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Im Pkw der Kalefelderin befanden sich des Weiteren noch drei minderjährige Personen.

