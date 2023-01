Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz- Zeuge hinterlässt einen handgeschriebenen Zettel mit roter Schriftfarbe am Fahrzeug - Verfasser des Schreibens dringend gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Donnerstag, 05.01.23, um 20:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Flutstraße 186 zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein Pkw KIA Sportage, Farbe Grau, beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Eine bislang unbekannte Person beobachtete den Vorfall und hinterließ am beschädigten Pkw einen Hinweiszettel mit roter Schriftfarbe zum Verursacherfahrzeug. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes wird nun explizit diese Person, jedoch auch mögliche weitere Zeugen, dringend gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 942-0 in Verbindung zu setzen.

