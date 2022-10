Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Randalierer verletzt Polizisten

Moers (ots)

Ein Randalierer hat einen Polizisten am Sonntag leicht verletzt. Der 25-jährige Beamte wollte den Mann um 3 Uhr mit seinen Kollegen in Gewahrsam nehmen, weil er einem Platzverweis von einer Gaststätte an der Römerstraße nicht nachkam. Dabei schlug und trat der Mann um sich und traf den Beamten an der Hand. Während der Fahrt zur Polizeiwache beleidigte der 33-Jährige zwei Polizisten.

Der 33-Jährige hatte sich in der Gaststätte mit anderen Gästen gestritten und auf eine Wand des Lokals eingeschlagen. In der Polizeiwache entnahm ein Arzt dem Randalierer eine Blutprobe, da dieser vermutlich stark alkoholisiert war.

