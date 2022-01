Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Altstadt: Kaffeeautomat im Krankenhaus aufgebrochen - Zeugen gesucht

Heidelberg, Altstadt (ots)

Am Mittwoch zwischen 10 und 16 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter im Aufenthaltsraum eines Krankenhauses in der unteren Neckarstraße einen Kaffeeautomaten auf und entwendeten hieraus das Wechselgeld. Der Kaffeeautomat, welcher sich im 2. OG des Krankenhauses befindet, ist derart beschädigt, dass er nicht mehr in Betrieb genommen werden kann. Die Schadenshöhe wird derzeit im Rahmen des eingeleiteten Verfahrens wegen besonders schweren Falls des Diebstahls noch ermittelt. Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg Mitte unter Tel.: 0621/174-1700 in Verbindung zu setzen.

