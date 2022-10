Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Raub mit Schusswaffe auf Wettbüro

Dinslaken (ots)

Am Samstag, den 22.10.2022, gegen 09:45 Uhr kam es in der Innenstadt von Dinslaken zu einem Raubüberfall auf ein Wettbüro. Dabei betrat eine männliche Person mit einer Pistole die Geschäftsräume und forderte die Herausgabe von Bargeld. Er bedrohte den Mitarbeiter und konnte anschließend mit dem erbeuteten Bargeld zu Fuß in Richtung Neutorgalerie flüchten. Der Mitarbeiter sowie ein zufällig vorbeikommender Zeuge blieben körperlich unverletzt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht gefasst werden. Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden: ca. 40-50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, südosteuropäische Erscheinung, schwarze Oberbekleidung, schwarze Stoffmütze, weite, verschmutzte Hose (ähnlich Jogginghose), Schal vor dem Mund. Der Räuber sprach deutsch mit leichtem Akzent. Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder zum Täter machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Dinslaken (Tel.: 02064-6220) zu melden.

