Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel 27.01. - 29.01.2023

Wilhelmshaven (ots)

Varel

Diebstahl einer Überwachungskamera von Privatgrundstück in Varel

Bereits am 24.01.2023, gegen 22:15 Uhr, kam es zum Diebstahl einer Überwachungskamera von einem Privatgrundstück an der Bockhorner Straße 37 in Varel. Eine männliche Person begab sich zu einem auf dem Grundstück befindlichen Gartenhaus und entwendete die dort angebrachte Kamera.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw in Varel

In der Nacht vom 27.01.2023 auf den 28.01.2023 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, welcher in der "Lange Straße" in Varel abgestellt war. Durch Unbekannte wurde die Heckscheibe des blauen Mercedes C180 zerstört.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen an Verkehrszeichen in Varel

In der Nacht vom 27.01.2023 auf den 28.01.2023 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Verkehrszeichen im Bereich des Schloßplatzes in Varel.

Vor der Schloßkirche an der Schloßstraße wurde versucht, den Mast des Verkehrszeichens "Achtung Kinder" aus der Verankerung zu ziehen. Dabei wurden der Mast sowie die Pflasterung herum beschädigt.

Ein weiterer Mast mit dem Zeichen "Ende Tempo 30" wurde im Bereich der Kirchenstraße auf gleiche Art und Weise beschädigt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu diesen Sachverhalten geben können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Schwerer Diebstahl aus geparktem Pkw in Varel

In der Nacht vom 28.01.2023 auf den 29.01.2023 kam es auf dem Parkplatz am sogenannten "Kaffeehauskreisel" an der Oldenburger Straße in Varel zu einem Pkw Aufbruch. Unbekannte zerstörten eine der Seitenscheiben des schwarzen VW Passat und durchwühlten den Fahrgastraum.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Bockhorn

Diebstahl von Pfandflaschen in Verbindung mit Trunkenheitsfahrt in Bockhorn

Am 28.01.2023, gegen 05:05 Uhr, teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei in Varel mit, dass er soeben einen Dieb auf frischer Tat beobachtet habe. Der Täter habe einen Sack mit Pfandgut aus dem Gartenhaus des Geschädigten in der Nordstraße in Bockhorn gestohlen und sich damit entfernt. Kurz darauf sei dieser erneut zurückgekehrt und werde nun vom Zeugen festgehalten. Durch die hinzugerufene Polizei wurde vor Ort darüber hinaus ermittelt, dass der 17-jährige Täter den Tatort zudem mit einem E-Scooter aufgesucht hat, obwohl er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,87 Promille.

Dem Jugendlichen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und er wurde anschließend in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell