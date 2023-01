POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 27.01.2023 - 29.01.2023

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 27.01.2023 - 29.01.2023

Wilhelmshaven

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind Am Freitag, gegen 09:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten 12-jährigen Kind. Das Kind betrat die Fahrbahn in der Friedenstraße und übersah dabei einen heranfahrenden Pkw einer 42-jährigen Fahrzeugführerin. Das Kind erlitt leichte Verletzungen im Hüftbereich und wurde mit einem Rettungswagen in das Kinderklinikum Wilhelmshaven verbracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Einbruch und Diebstahl aus Pkw

Am Freitag kam es in der Danziger Straße den Nachmittagsstunden zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Hierbei wurde eine Seitenscheibe eines Pkw mittels Gullideckel eingeschlagen und eine im Fahrzeug befindliche Geldbörse entwendet.

Brand eines Werbeschildes / Zeugenaufruf Am Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, kam es zu einem Brand eines Werbeschildes auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Arthur-Grunewald-Straße. Hierbei wurde eine Propangasflasche entzündet, um so das genannte Werbeschild in Brand zu setzen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Personen zur genannten Tatzeit beobachtet haben, mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Am Samstag, um 19:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen in der Gökerstraße/Zedeliusstraße. Die 20-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw die Gökerstraße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich zur Zedeliusstraße bog die Unfallverursacherin mit ihrem Pkw nach links in die Zedeliusstraße ab, dabei übersah sie den Pkw des entgegenkommenden 34-jährigen Fahrzeugführer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in das Klinikum Wilhelmshaven verbracht. Der Beifahrer der Unfallverursacherin wurde ebenfalls leicht verletzt, nach ärztlicher Behandlung noch am Unfallort entlassen. Der 34-jährige Pkw-Führer wurde schwerverletzt in das Nordwestkrankenhaus Sanderbusch verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallörtlichkeit war für die Zeit der Unfallaufnahme stadteinwärts komplett- und stadtauswärts einseitig gesperrt.

