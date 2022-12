POL-MG: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 29. November, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 30. November, 7.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Büro an der Rheydter Straße eingebrochen und stahlen Bargeld. Um in die Räume zu gelangen, verschafften sie sich zunächst auf unbekannte Weise Zugang in das Mehrfamilienhaus. Mit Werkzeug hebelten sie dann gewaltsam die Eingangstür des Büros auf und durchsuchten Mobiliar. Mitsamt Bargeld als Beute flüchteten sie ...

