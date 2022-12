Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Büroeinbruch in Dahl

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 29. November, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 30. November, 7.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Büro an der Rheydter Straße eingebrochen und stahlen Bargeld.

Um in die Räume zu gelangen, verschafften sie sich zunächst auf unbekannte Weise Zugang in das Mehrfamilienhaus. Mit Werkzeug hebelten sie dann gewaltsam die Eingangstür des Büros auf und durchsuchten Mobiliar. Mitsamt Bargeld als Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

