Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall

Die Polizei bittet den Fahrer eines weißen Lkw ,sich zu melden

Issum (ots)

Am Freitag (18. Februar 2022) gegen 14.00 Uhr ereignete sich auf der Weseler Straße ( B 58 ) ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Weil ein Fahrzeug nach links in die Straße Vrasselt abbog, bremste der Fahrer eines weißen Kleinlasters ab. Der 65-jährige Fahrer eines Ford Focus aus Issum erkannte zu spät, dass die Fahrzeugführer vor ihm bremsten und fuhr auf den Mazda eines 39-jährigen aus Geldern auf. Dieser wiederum wurde auf den weißen Kleinlaster geschoben. Der Fahrer des Lkw bemerkte den Unfall vermutlich nicht und setzte seine Fahrt fort. An dem Lkw soll aber ein Schaden entstanden sein. Die Polizei bittet den Fahrer oder Eigentümer des weißen Kleinlasters, sich unter Telefon 02831 1250 zu melden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell