Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mountainbike aus Kellerraum gestohlen

Pirmasens (ots)

In der Zeit zwischen 02.07.2022 und 10.07.2022 wurde ein Mountainbike der Eigen-marke "Decathlon" in den Farben Schwarz mit blauen Elementen aus einem Keller-raum eines Mehrfamilienhauses, Christiansgasse 17, entwendet. Die Tür war mittels Vorhängeschloss gesichert. Das Fahrrad hat einen Wert von 300 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell