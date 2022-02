Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Alkoholisiert ein Auto beschädigt und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16:05 Uhr beobachteten mehrere Zeugen in der Bahnhofstraße einen augenscheinlich alkoholisierten Mann, der mit seinem aus einer Parklücke auszuparken versuchte und dabei einen daneben geparkten Opel beschädigte. Zeugen sprachen den 49-Jährigen an, woraufhin dieser sein Fahrzeug wieder in die Parklücke manövrierte, ausstieg, in einer nahegelegenen Bar verschwand und wenige Minuten später in Richtung Innenstadt davonlief. Zwei Zeugen folgten dem Flüchtigen, sodass er kurz darauf durch die Polizei festgestellt werden konnte. Da die Polizisten bei dem 49-Jährige deutliche Anzeichen von Alkoholeinfluss feststellten, veranlassten sie eine Blutentnahme und beschlagnahmten seinen Führerschein. Da der 49-Jährige sich zunehmend aggressiv und renitent verhielt, musste er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

