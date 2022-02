Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: 43-Jährige leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

In einer psychischen Ausnahmesituation befand sich eine 43 Jahre alte Frau, die am Sonntagvormittag gegen 11:30 Uhr in Sachsenheim für einen Polizeieinsatz sorgte. Zuvor hatte der 39-jährige Ehemann die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Polizisten ging die 43-Jährige schreiend auf die Beamten zu, trat um sich und schlug einen Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Sie musste mit einer Handschließe gefesselt werden. Auf richterliche Anordnung wurde sie zunächst in Gewahrsam genommen und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

