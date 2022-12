Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Bad Marienberg (ots)

Um Montag, 05.12.2022, parkte zwischen 15:15 und 15:40 Uhr ein dunkler Personenkraftwagen der Marke Skoda Kodiaq mit Westerwälder-Kennzeichen auf dem Parkplatz des DM/ Aldi in Bad Marienberg, An der Lehmkaute 1a. Vermutlich dort entstand an der Heckklappe dieses Autos ein Schaden, der von einem anderen Fahrzeug verursacht worden sein dürfte. Der Verursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, hinterließ gelbe Lackanhaftungen an dem beschädigten Fahrzeug. Aufgrund der Meldung der Geschädigten wurde eine Verkehrsunfallanzeige aufgenommen und die Ermittlungen nach dem flüchtigen Verursacher aufgenommen.

Zeugen, die den Unfall oder ein gelbes Fahrzeug mit frischem Unfallschaden beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell