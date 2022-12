POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt nach Zeugenhinweis

Görgeshausen (ots) - Am 04.12.2022 gegen 21:40 Uhr wurde eine 37 jährige Fahrzeugführerin in der Ortslage Görgeshausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Fahrzeugführerin stand erkennbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,63 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe wurde entnommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: 02602-9226-0 ...

mehr