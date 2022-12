POL-HI: Trunkenheitsfahrt auf der B3 in Elze -Fahrzeugführer mit 1,58 Promille angetroffen

Hildesheim (ots) - Söhlde, OT Hoheneggelsen (bub) - Am 03.12.2022, in der Zeit von 11:00 bis 16:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße / B1 Auf Höhe der Hausnummer 27 parkte ein roter Skoda Yeti in einer Parkbucht neben der Fahrbahn. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr im genannten Zeitraum die Hauptstraße in Richtung Feldbergen und touchierte dabei den linken Außenspiegel des Skoda Yeti. Anschließend entfernte sich der ...

