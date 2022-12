Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Flüchtige Täter zu einem Umweltdelikt fahren auf Zeugen zu

Hildesheim (ots)

Am 03.12.2022 kam es gegen 11:30 Uhr in Alfeld, Ortsteil Wettensen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Mehrere Zeugen bemerkten einen schwarzen Kleintransporter mit hannoveraner Kennzeichen, welcher in einen für Kraftfahrzeuge gesperrten Wirtschaftsweg einfuhr. Der aus dem Ort stammende 51-jährige Zeuge fuhr hinterher und stellte diesen, bevor der auf der Ladefläche befindliche Sperrmüll im Wald abgeladen werden konnte. Als der Zeuge die Polizei hinzuziehen wollte, flüchtete der mit zwei Personen besetzte Kleintransporter wieder in Richtung Wettensen. Ein weiterer Zeuge versuchte den Wirtschaftsweg mit seinem Kraftfahrzeug zu blockieren. Der Kleintransporter konnte jedoch über einen schneebedeckten Grünstreifen an diesem vorbeifahren und gefährdete hierbei einen 60-jährigen Alfelder, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Grünstreifen befand und auf das angrenzende Feld springen musste, um nicht von dem Kleintransporter erfasst zu werden. Der Kleintransporter setzte seine Flucht in Richtung Alfeld fort und konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung auf der B3 in Fahrtrichtung Hannover gestellt werden. Der aus Hannover stammende 39-jährige Fahrzeugführer ließ sich, ebenso wie sein aus Hildesheim stammendender 35-jähriger Begleiter, nicht zum Tatvorwurf ein. Der Führerschein des Fahrers wurde vor Ort beschlagnahmt und der geführte Kleintransporter aufgrund erheblicher Sicherheitsmängel stillgelegt.

