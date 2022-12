Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Bad Marienberg

56470 Bad Marienberg (ots)

Am 01.12.2022 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Trickdiebstahl in der Berliner Straße, Bad Marienberg. Die drei bisher unbekannten Täter suchten dabei die Wohnung eines älteren Ehepaares auf und gaben vor, im Auftrag der Hausverwaltung die Heizungsanlage überprüfen zu müssen. Durch Täuschung und Ablenkung der Bewohner gelang es den Tätern Zutritt zur Wohnung zu erhalten und dort u.a. Schmuck in bisher nicht abschließend geklärtem Umfang zu entwenden. Zur Beschreibung der Täter ist bisher lediglich bekannt, dass es sich um drei Männer handelt, die nach Angaben der Geschädigten einem südländischem Phänotyp entsprachen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell