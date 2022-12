Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Simmern (WW) - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Simmern (WW) (ots)

Am Montag, 05.12.2022, 11:50 Uhr, ereignete sich auf der K 113, zwischen Simmern und Neuhäusel, ein Verkehrsunfall. In einer Linkskurve kam der Unfallverursacher, Alleininsasse eines PKW, auf schneebedeckter Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Verkehrszeichen, einem Baum und einem Zaun. Der nicht mehr fahrbereite PKW blieb auf der Seite liegen. Der verletzte Unfallverursacher musste durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde anschließend in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

