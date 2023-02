Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mülltonnen in Brand gesetzt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte setzten am Samstagabend, 18.Februar, an der Dr.-Voßhage-Straße zwei Müllcontainer in Brand. Gegen 20:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Nur wenig später wurde in unmittelbarer Nähe, am Mariendenkmal auf dem Herbert-Sandhoff-Weg, eine bereits erloschene Brandstelle durch die Polizei festgestellt. Ein Laternenwindlicht wurde durch Unbekannte zerbrochen und lag auf dem Weg. Die Höhe des Gesamtsachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den beiden Bränden sowie verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(kap)

